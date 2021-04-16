Сергей Шойгу получил звание Героя России за «остановку войн» и пролил свет на события

Политика

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился рассказать, за что был удостоен звания Героя России. Как выяснилось, он награжден за участие в военных операциях на Кавказе.

Одна из первых - в Южной Осетии в 1992 году.

«Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование», - поделился Шойгу.

Сразу после Южной Осетии была Абхазия, параллельно - вооруженный конфликт в Приднестровье.

«Тогда остановили эти войны», - рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Впервые о присвоении звания Героя России Шойгу услышал от президента Бориса Ельцина перед парадом 9 Мая. Глава государства сказал: «Надо дать Героя». После того случая прошло 5 лет.

Шойгу присвоили звание в 1999 году с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

Ранее Шойгу отменил два приказа предыдущего министра обороны Анатолия Сердюкова. Они касаются рассекречивания информации о Великой Отечественной войне.