Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Сергей Шойгу получил звание Героя России за «остановку войн» и пролил свет на события

Лилия Караева
16 апреля, 2021 10:22
2 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 10:22
2 мин
Сергей Шойгу
MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился рассказать, за что был удостоен звания Героя России. Как выяснилось, он награжден за участие в военных операциях на Кавказе.

Одна из первых - в Южной Осетии в 1992 году.

«Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование», - поделился Шойгу.

Сразу после Южной Осетии была Абхазия, параллельно - вооруженный конфликт в Приднестровье.

«Тогда остановили эти войны», - рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Впервые о присвоении звания Героя России Шойгу услышал от президента Бориса Ельцина перед парадом 9 Мая. Глава государства сказал: «Надо дать Героя». После того случая прошло 5 лет.

Шойгу присвоили звание в 1999 году с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

Ранее Шойгу отменил два приказа предыдущего министра обороны Анатолия Сердюкова. Они касаются рассекречивания информации о Великой Отечественной войне.

Поделиться
ТЕГИ
Сергей Шойгу
Кавказ
Герой России
Звание
Военные операции
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!