Сергей Шойгу побеседовал по телефону со своим израильским коллегой

Политика

Flickr

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим израильским коллегой Бенни Ганцем.

Главы ведомств, в ходе телефонной беседы, обсудили грядущие перспективы, а также складывающуюся на Ближнем Востоке ситуацию, сообщает Минобороны России. Разговор состоялся в пятницу, 17 июля.

По заявлению российской стороны, «переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере».