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Сергей Шойгу побеседовал по телефону со своим израильским коллегой

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 19:43
1 мин
Photo
Flickr

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим израильским коллегой Бенни Ганцем.

Главы ведомств, в ходе телефонной беседы, обсудили грядущие перспективы, а также складывающуюся на Ближнем Востоке ситуацию, сообщает Минобороны России. Разговор состоялся в пятницу, 17 июля.

По заявлению российской стороны, «переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере».

темы
Сергей Шойгу
Израиль
Минобороны РФ
Бенни Ганц
1 мин