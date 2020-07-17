Политика
Сергей Шойгу побеседовал по телефону со своим израильским коллегой
17 июля, 2020 19:43
1 мин
Flickr
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим израильским коллегой Бенни Ганцем.
Главы ведомств, в ходе телефонной беседы, обсудили грядущие перспективы, а также складывающуюся на Ближнем Востоке ситуацию, сообщает Минобороны России. Разговор состоялся в пятницу, 17 июля.
По заявлению российской стороны, «переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере».
1 мин