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Политика
Сергей Шойгу дал специальное распоряжение по украинским солдатам
24 февраля, 2022 16:26
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Youtube / Минобороны России
Военнослужащие Украины давали присягу и выполняют приказы. В связи с этим российские войска должны уважительно относиться к ним и способствовать безопасности тех, кто сложил оружие. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр подчеркнул, что солдаты Вооруженных сил Украины отличаются от «националистов». Они, пояснил министр, «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам». В связи с этим Минобороны РФ призывает относиться с уважением к украинским солдатам.
Также Шойгу поручил проработать создание безопасных коридоров для выхода из зон столкновения для тех украинских солдат, которые сложили оружие, передаёт «URA.RU».
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