Сергей Шнуров опроверг участие в выборах в Госдуму

Политика

Фото: Госдума

Российский исполнитель Сергей Шнуров не будет баллотироваться на выборы в Государственную думу от «Партии роста».

Ранее лидер партии Сергей Титов, заявил о том, что музыкант будет принимать участие в выборах. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал Шнуров, сообщает RTVI.

В феврале текущего года стало известно о том, что Шнуров вступил в «Партию роста».

На партийной конференции выразили надежду, что Шнуров украсит «избирательную компанию своими мыслями и идеями». «Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», - пошутила руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Сам Шнуров пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее», пишет «Интерфакс».

Сергей Шнуров — рок-музыкант, актер, телеведущий и общественный деятель. Лидер популярной группы «Ленинград», образованной в 1996 году. Всего музыканты выпустили 19 альбомов, четыре релиза, шесть концертных альбомов и три сборника. Про коллектив сняты пять фильмов.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что россияне почти не читают книги. Однако он знает способ, как заставить их отойти от экранов телевизоров.