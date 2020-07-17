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Сергей Шнуров опроверг участие в выборах в Госдуму

Артем Денисов
17 июля, 2020 00:02
2 мин
шнуров
Фото: Госдума

Российский исполнитель Сергей Шнуров не будет баллотироваться на выборы в Государственную думу от «Партии роста».

Ранее лидер партии Сергей Титов, заявил о том, что музыкант будет принимать участие в выборах. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал Шнуров, сообщает RTVI.

В феврале текущего года стало известно о том, что Шнуров вступил в «Партию роста».

На партийной конференции выразили надежду, что Шнуров украсит «избирательную компанию своими мыслями и идеями». «Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», - пошутила руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Сам Шнуров пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее», пишет «Интерфакс».

Сергей Шнуров — рок-музыкант, актер, телеведущий и общественный деятель. Лидер популярной группы «Ленинград», образованной в 1996 году. Всего музыканты выпустили 19 альбомов, четыре релиза, шесть концертных альбомов и три сборника. Про коллектив сняты пять фильмов.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что россияне почти не читают книги. Однако он знает способ, как заставить их отойти от экранов телевизоров.

темы
политика
госдума
шнуров
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