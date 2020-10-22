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Сергей Нарышкин привез стабильность в Беларусь

Кирилл Савушкин
22 октября, 2020 16:12
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, порассуждав о белорусских протестах, пришел к выводу о влиянии извне на процессы в республике.

«Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», - цитирует чиновника «БелТА».

В ходе своей встречи с Александром Лукашенко, глава СВР назвал приоритетом для страны столь любимую как россиянами, так и беларусами стабильность.

«Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства и общества», - подчеркнул он в беседе.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Сергей Нарышкин
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