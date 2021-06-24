Сергей Миронов обрушился с критикой на игнорирующих инвалидов политиков
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить выплаты по уходу за людьми с инвалидностью в 10 раз.
«Родители, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами детства I группы, получают 10 000 рублей в месяц. Но граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, получают всего 1200 рублей, и эти пособия не индексируются с 2008 года», — отметил Миронов.
Он убеждён в несправедливости данной системы. Например, его вводит в ступор правило, согласно которому ухаживающий за ребёнком с инвалидностью отец получит от правительства господдержку в размере 10 тысяч рублей, а если ситуация развернётся таким образом, что сын начнёт ухаживать за отцом-инвалидом детства, ему выдадут лишь 1200 рублей.
Миронов подчеркнул, что партия неоднократно пыталась решить этот вопрос в правительстве, однако инициативы, направленные на решение данной проблемы, постоянно отклоняются. Политик обратился к властям с требованием обратить внимание на поднятую им в очередной раз тему и принять меры. Об этом он написал в своём Telegram-канале.