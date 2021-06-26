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Политика
Сергей Миронов: К теме объединения с КПРФ мы вернемся после выборов в Госдуму
26 июня, 2021 17:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ могут объединиться, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«В Государственной Думе восьмого созыва будет создана межфракционная коалиция лево-патриотических сил», - заявил он.
По его словам, на данный момент во время избирательной гонки это нереально осуществить, но в ближайшем будущем слияние двух партий обязательно произойдет.
В России единый день голосования пройдет 17-19 сентября. Россияне выберут депутатов Государственной думы, глав 12 регионов, новый состав 39 законодательных собраний и тысячи муниципальных избирательных кампаний, пишет URA.RU.
Вопрос по теме:
Если бы выборы в госдуму состоялись в ближайшее воскресенье за какую партию вы бы проголосовали?
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