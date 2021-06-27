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Политика
Сергей Лавров вступился за русскоязычных жителей Украины на переговорах с ОБСЕ
27 июня, 2021 09:17
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава МИД Сергей Лавров, в ходе переговоров с отвечающим за дела нацменьшинств в ОБСЕ Кайратом Абдрахмановым, обратил внимание комиссара на ущемление русскоязычного населения на Украине.
В первую очередь, предметом разговора стали принятые законы, влияющие на образование и статус русского языка. Отдельное внимание было уделено закону «О коренных народах Украины».
Как передает REGNUM, также была затронута тема положения русскоязычного населения в странах Прибалтики.
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