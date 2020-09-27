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Сергей Лавров вмешался в происходящее на Кавказе телефонным звонком

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 13:36
1 мин
Photo
Flickr

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел беседу со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Аналогичную беседу Лавров планирует провести с главой азербайджанского МИДа Джейхуном Байрамовым.

Лавров и Мнацаканян обсудили военное положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский министр также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых» - передает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство иностранных дел.

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Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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