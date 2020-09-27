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Политика
Сергей Лавров вмешался в происходящее на Кавказе телефонным звонком
27 сентября, 2020 13:36
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Глава российского МИДа Сергей Лавров провел беседу со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Аналогичную беседу Лавров планирует провести с главой азербайджанского МИДа Джейхуном Байрамовым.
Лавров и Мнацаканян обсудили военное положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский министр также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.
«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых» - передает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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