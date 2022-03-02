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Политика
Сергей Лавров в беседе с арабами проговорился о неожиданном «ударе» по России
2 марта, 2022 15:15
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Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
Россия готовилась к тому, что против неё будут введены санкционные ограничения, но некоторых мер Москва предвидеть не смогла. Об этом в беседе с арабским агентством Al Jazeera сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актеры, журналисты», — признался глава российского МИД.
Известно, что из-за ввода войск в Украину российских спортсменов уже исключили из ряда спортивных международных союзов и федераций. Среди них футбол, конькобежный спорт, хоккей, волейбол, парусный спорт, настольный теннис и другие.
Ранее Лавров заявил, что третья мировая война определённо будет ядерной.
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