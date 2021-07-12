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Политика
Сергей Лавров указал на особенности действий Пентагона в Афганистане
12 июля, 2021 16:21
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Руководитель МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на вывод войск США и НАТО из Афганистана. По итогам действий Запада, глава ведомства задался важным вопросом.
По мнению Лаврова, Соединенные Штаты проводят процесс в большой спешке, о чем свидетельствует, к примеру, брошенная техника. Кроме того, министр задался вопросом, почему за 20 лет стотысячный контингент НАТО не смог добиться стабильности и безопасности на территории страны.
Как передает REGNUM, Лавров убежден, что частичное сохранение военного присутствия США близ Афганистана продиктовано прежде всего стремлением удержать влияние в регионе.
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