Сергей Лавров своим уточнением «поставил на место» генсека ООН

Политика

В Москве прошла встреча генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Генсек прибыл в Россию приглашению правительства России, его визит продлится до 14 мая.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления эффективности и авторитета ООН для преодоления современных вызовов и угроз, тему палестино-израильского конфликта и Украины.

Также затронули ситуацию с российской вакциной «Спутник V», которая до сих пор не получила одобрения регулирующих органов Европы и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Генсек ООН сообщил, что организация приветствовала бы, чтобы ВОЗ «признала» российский препарат. Также он поблагодарил за предоставление вакцины сотрудникам организации и отметил, что Россия уже поставляет «Спутник V» в некоторые страны.

«Я знаю, что такой процесс (получения одобрения вакцины от ВОЗ – прим.) идёт. И мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН. Мы считаем, что Спутник — это один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации. Я думаю, что у РФ есть ряд соглашений со странами по поставкам», - заявил Гутерреш.

В ответ на это глава российского МИД подчеркнул, что Россия заключила гораздо больше договоров на поставку вакцины, чем «несколько».

«Не несколько, а несколько десятков соглашений.Вакцина Спутник-V зарегистрирована более, чем в 60 странах и в большинство этих стран первые партии поставляются», - приводит слова министра Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».