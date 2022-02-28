Новости – Политика
Политика
Сергей Лавров стал министром с бесполезным самолётом – его не пустили в Женеву
28 февраля, 2022 16:24
1 мин
1 мин
Youtube/ RT на русском
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сможет участвовать в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению в Женеве. Его самолёт не пускают в воздушное пространство Евросоюза из-за принятых санкций в связи с вводом войск РФ на территорию Украины. Об этом рассказал источник в дипломатической среде.
По его словам, поездку Лаврова отменили, поскольку был введён запрет на «пролёт его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС».
Министр должен был лететь в Европу 1 марта, напоминает РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости