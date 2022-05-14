Сергей Лавров: США целят по России, а бьют по Европе
Глава МИД РФ считает, что гибридная война «коллективного Запада» против России наносит ущерб Евросоюзу и Азиатско-Тихоокеанскому региону.
«Мы-то дадим сдачи, а вот каково Европе и странам азиатско-тихоокеанского региона», - заявил Лавров в ходе Ассамблеи совета по внешней и оборонной политике РФ.
Министр напомнил, что экономическая разбалансировка мира, вызванная российской военной спецоперацией и ответными санкциями Запада, привела к рекордному росту инфляции. Главы европейских государств рекомендуют своим гражданам экономить на отоплении и снижать расходы воды. Приостановление поставок зерна из России и Украины вот-вот спровоцируют голод в африканских странах.
«Последствия почувствуют все без исключения», - приводит слова политика «URA.RU».