Сергей Лавров: Россия готова на новые меры против США

Политика

Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ, заявил о том, что российское правительство готово принимать новые меры в отношении Вашингтона.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», - сказал он.

При этом, по словам Лаврова, руководство страны позитивно восприняли предложение президента США Джо Байдена о встрече с президентом Владимиром Путиным. Он сказал, что в настоящий момент это предложение прорабатывается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча может состояться в июне, пишет ТАСС.