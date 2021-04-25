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Политика
Сергей Лавров: Россия готова на новые меры против США
25 апреля, 2021 15:02
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MFA Russia/Globallookpress.com
Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ, заявил о том, что российское правительство готово принимать новые меры в отношении Вашингтона.
«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», - сказал он.
При этом, по словам Лаврова, руководство страны позитивно восприняли предложение президента США Джо Байдена о встрече с президентом Владимиром Путиным. Он сказал, что в настоящий момент это предложение прорабатывается.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча может состояться в июне, пишет ТАСС.
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