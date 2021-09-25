Сергей Лавров рассказал о взаимодействии Мали с российской «ЧВК Вагнера»
Власти Мали имели законные основания обратиться к российской частной военной компании за помощью в борьбе с терроризмом, заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, ее легитимным правительством и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос журналистов о «ЧВК Вагнера».
По его словам, у Франции, которая с 2014 года проводит в регионе военную операцию «Бархан» за последние семь лет ничего не получилось, а «террористы по-прежнему правят бал». Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что временное правительство Мали объективно оценило собственные возможности в противостоянии с боевиками и самостоятельно приняло решение обратиться к россиянам.
При этом Лавров раскритиковал иностранных акторов, которые вмешиваются во внутренние дела суверенного государства. Он напомнил, что африканцы вправе самостоятельно выбирать союзников. Дипломат считает, что главное в нынешней ситуации — переломить ситуацию в регионе и зачистить его от радикалов, а не выяснять отношения, кто дольше в нем работает.
«Говорить, что «я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите» не стоит. Во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров, ну и во-вторых, так вообще разговаривать ни с кем нельзя», — подчеркнул глава МИД РФ.
По результатам двусторонних консультации в рамках Генеральной ассамблеи ООН, представители России и Мали заключили договоренности о сотрудничестве по ряду ключевых направлений.