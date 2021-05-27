Сергей Лавров «приструнил» высказавшегося главу делегации Украины

Политика

Решение о том, в каком городе будет проходить встреча по урегулированию конфликта в Донбассе, будут принимать сами стороны. Мнение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука при этом роли не играет, «не ему решать». Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что ТКГ была образована в рамках документов, которые приняли на минском саммите 2015 года. Кроме того, документы были утверждены Совбезом Организации Объединённых Наций.

Исходя из этого, министр считает, что договариваться о дальнейшей работе будут те, «кто подписывал этот пакет документов», передаёт Lenta.ru.

Ранее 27 мая Леонид Кравчук сообщил, что видит две альтернативы Минску как месту для проведения переговоров по решению донбасского конфликта. По его словам, страна должна быть «нейтральная», например Финляндия или Швейцария.