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Политика
Сергей Лавров обратился к покинувшим Россию гражданам из-за «важнейшего событи»
16 сентября, 2021 16:04
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Youtube / RTVI Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к россиянам, которые проживают на территории иностранных государств и призвал их принять участие в выборах в Госдуму. Обращение министра было опубликовано на сайте ведомства.
В обращении отмечается, что голосование – «это важнейшее событие в жизни современного демократического общества» и участие в нём укрепляет внутриполитическую стабильность, а также обеспечивает развитие страны.
Глава МИД подчеркивает, что ведомство делает «все необходимое» для того, чтобы находящиеся за границей граждане смогли «реализовать свое конституционное избирательное право».
Текст обращения доступен на сайте МИД РФ.
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