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Политика
Сергей Калашников о коррупции: «Редко можно найти страну типа России»
10 июля, 2021 12:23
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Council of Russia/Global Look Press
В России тотальная коррупция мешает развитию экономики страны, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Редко можно найти страну типа России, где коррупция становится тотальной», - сказал Калашников.
Политик согласен, что это явление существует и в других странах мира, но в менее грандиозных масштабах.
Каклашников считает, что существуют рецепты успеха, которым следуют многие страны и становятся мировыми лидерами, пишет URA.RU.
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