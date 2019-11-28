Сербское оружие для террористов и ВСУ

В Сербии разгорается скандал вокруг возможных поставок оружия Украине, которое с большой вероятностью применялось в АТО. Оппозиционный сербский политик Мариника Тепич опубликовала на своей странице Twitter сканы документов, из анализа которых следует вывод о том, что Белград дал разрешение на экспорт боеприпасов M74 HE для 82-мм миномётов.

Через несколько посредников мины оказались в распоряжении ВСУ. Снаряды, выпущенные на заводе Krusik, были куплены компаний Jugoimport SDPR (аналог «Рособоронэкспорта»), та в свою очередь продала их «Техноремонту». После этого боеприпасы приобрела польская фирма Natan, подконтрольная гражданину Украины Виталию Дементьеву.

Как утверждает сама Тепич, с Natan связан украинский генерал, топ-менеджер «Укроборонпрома» Владимир Тепенко. Помимо польского юрдица, в схеме поставок сербского оружия участвовала зарегистрированная на Кипре фирма Petralink Limited. Именно через неё проходила львиная доля сделок. Также в документах упоминаются посреднические организации ОАЭ.

Поставки военной продукции были одобрены МВД Сербии, Агентством информационной безопасности, Минобороны и Министерством торговли. Тепич считает, что из сербского оружия убивали русскоязычных жителей Донбасса, включая детей.

Учитывая растущий общественный резонанс, президент Сербии Александр Вучич был вынужден выступить перед телекамерами. Глава государства отверг обвинения оппозиционного деятеля. Он подчеркнул, между Киевом и Белградом отсутствует военно-техническое сотрудничество (ВТС). По его словам, власти проверили «каждую партию мин» и выяснили, что «никогда ни одна из них не была поставлена на Украину и в ОАЭ».

«Они обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаём оружие Украине. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией», — сказал Вучич. При этом косвенно президент подтвердил, что сербская военная продукция могла оказаться в руках ВСУ посредством реэкспорта из иностранных государств.

На текущий момент Киев не комментировал скандал, разразившейся в Сербии. Велика вероятность, что достоверную информацию украинские власти раскрывать не будут. С 2014 года по причине нехватки собственных вооружений Киев через посредников импортирует из Восточной Европы разнообразное советское оружие и дефицитные боеприпасы.

Оружейный «шёлковый путь»

Ранее боеприпасы M74 HE фигурировали в расследовании болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевы. Со ссылкой на полученные анонимно документы она заявила, что снаряды завода Krusik поставлялись Jugoimport американской компании Alliant Techsystems LLC, являющейся дочерней организацией Orbital ATK (связана с правительством США).

«Среди этих документов я также получила отсканированные паспорта торговцев оружием и правительственных чиновников из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. За последние три года они участвовали в контрабанде не менее трёх миллионов единиц сербского оружия (миномётных снарядов и ракет) в Йемен и Сирию», — говорит Гайтанджиева.

По мнению журналистки, Соединённые Штаты и коалиция арабских государств поддерживают радикальные исламистские группировки, которые воюют против хуситов, получающих помощь из Ирана. Одно из этих бандформирований в своём пропагандистском видеоролике даже «засветило» заводской шифр сербских мин M74 HE KV лот 04/18 (KV — обозначение завода Krusik).

В частности, 12 февраля 2018 года Alliant Techsystems LLC закупила 10,5 тысячи боеприпасов для 82-мм миномётов, а годом ранее — 105 тысяч с формулировкой «для нужд правительства США».

Стоит отметить, что номинально контракты с Сербией проходили как помощь правительственным силам Афганистана, для которых американцы регулярно закупают недорогое оружие в странах Восточной Европы. Партии боеприпасов сначала доставлялись в Кабул, а оттуда перебрасывались на Ближний Восток.

Часть снарядов перевозилась через Болгарию, где аффилированные с Пентагоном компании также приобретают оружие для незаконных вооружённых формирований Ближнего Востока. В транспортировке сербского вооружения для боевиков была задействована азербайджанская государственная авиакомпания Silk Way («Шёлковый путь»).

Также в схемах контрабанды участвует ЧВК Academi (бывшая Blackwater). Большое количество посредников, в том числе иностранных, позволяет американскому государству проворачивать незаконные сделки с оружием для террористов, не пачкая рук, справедливо отмечает Гайтанджиева.

«Дипломатические записки, которые были переданы мне в 2017 году, показали, что авиакомпания Silk Way выполнила 350 дипломатических рейсов с оружием для террористов в Сирии, Афганистане, Йемене и Африке. Рейсы были зафрахтованы Пентагоном, Саудовской Аравией и ОАЭ. Оружие было тайно вывезено в Баку, на авиабазу Инджирлик (Турция), на авиабазу Принца Султана (Саудовская Аравия) и т. д., где самолёты остановились для технических посадок, после чего они продолжали разгружаться до конечного пункта назначения», — пишет Гайтанджиева.

На трёх стульях

Сербия и Болгария не первый раз сталкиваются с обвинениями в фактическом экспорте оружия ближневосточным боевикам. В июле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал расследование, в котором представил свидетельства систематической нелегальной переправки оружия вооружённым группировкам, «которые обвиняются в тяжких преступлениях против прав человека». Подобные схемы нарушают принятый ООН в 2014 году Международный договор о торговле оружием.

Как выяснили журналисты, власти Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Черногории, Словакии, Сербии и Румынии выдавали экспортные лицензии, невзирая на того, что значительная доля их оружия оказывалась у сирийских повстанцев. На тот момент эти восемь стран наторговали на весьма приличную для них сумму (1,2 миллиарда евро), сегодня она, вероятно, в разы больше.

Министерство обороны Сербии объясняет свою разрешительную позицию стремлением поддержать оборонный комплекс страны. Под этим предлогом в 2014 году оно одобрило ряд сделок с фирмами Саудовской Аравий на 135 миллионов евро.

При этом Белград не стесняется выпрашивать военную помощь у России, которая с 2015 воюет с сирийскими джихадистами. За последние годы Сербия на безвозмездной основе получила от РФ 30 БРДМ-2, 13 танков Т-72МС, полдюжины истребителей МиГ-29.

После учений войск ПВО осенью этого года Белград проявил интерес к российским зенитным ракетным комплексам, не выразив, правда, желание покупать их по рыночной стоимости из-за отсутствия денег.

Москва неоднократно говорила о готовности передать Сербии средства противовоздушной обороны, но не комментировала стоимость возможных сделок. Не исключено, что в ближайшие годы некоторые отечественные ЗРК (скорее всего, поддержанные) всё же будут проданы Белграду на льготных условиях или в кредит.

С 2000-х годов журналисты и политики нашей страны из кож вон лезут, чтобы представлять Сербию исключительно в качестве дружественной страны, чуть ли не опоры РФ на Балканах.

Например, очень редко в российских СМИ проскальзывают материалы о том, что Сербия интенсивно сотрудничает со странами НАТО и прежде всего США. Только из открытых источников известно, что американцы за свой счёт поставили Белграду армейские внедорожники HMMWV и оплачивают участие сербов в учениях с армиями членов Североатлантического альянса.

Пассивная позиция Москвы вызывает закономерное недоумение: в Сирии из сербского оружия убивали наших солдат и союзников, в Донбассе — русскоязычных жителей, в том числе мирных.

Россия (по крайней мере публично) игнорирует как факты снабжения сербскими боеприпасами сирийских боевиков, так и плодотворные контакты «славянских братьев» с НАТО. Неудивительно, что сейчас в очередной раз дипломатия РФ оставляет без комментариев документально доказанные поставки сербских мин Украине.