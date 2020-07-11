Сербские протестующие не сдержались и атаковали здание парламента

Политика

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В Белграде участники демонстрации атаковали здание государственного парламента. В ход пошли камни и петарды.

Как стало известно, толпа митингующих стремится попасть внутрь здания парламента. Совместными усилиями им уже удалось снести ограждение. На данный момент, между ними и входом остается только кордон из полицейских.

Как передаёт ТАСС, мирный протест быстро перерос в погромы после ранения одного из демонстрантов.

Протесты продолжаются уже не первый день. Демонстранты требуют от правительства пересмотра решения об ужесточении мер в борьбе с COVID-19. Власти страны утверждают, что произошедшее - дело рук иностранной разведки.