Сербию призывают «предать» Россию ради членства в Евросоюзе

Политика

Сербии следует активнее присоединяться к санкционным ограничениям, которые объявляет Евросоюз на уровне государств. Такие действия ожидаются от сербской стороны на фоне подготовки вступления страны в ЕС. Об этом по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сербия должна более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза, что является одним из элементов сближения нашей внешней политики в рамках процесса вступления в ЕС», — сообщил верховный дипломат Евросоюза.

В свою очередь сербский президент отметил, что страна не может соглашаться со всеми внешнеполитическими концепциями, которые принимает ЕС. Стороны пришли к соглашению о том, чтобы «повысить уровень согласования (Сербии) с декларациями ЕС». Тем не менее, Вучич ожидает, что возникнут «некоторые исключения» в вопросе по Косово.

Отметим, что Евросоюз неоднократно принимал антироссийские санкционные ограничения. Сербия же декларировала, что намерена поддерживать с Россией тесные и дружеские отношения, хотя и будет сохранять курс на вступление в ЕС. Годом ранее президент Сербии указывал, что переговоры по присоединению страны к ЕС должны завершиться в 2024 году, а само вступление в Евросоюз должно быть реализовано до 2026 года. При этом, в октябре 2020 года, Вучич заявлял, что санкции против России Сербия никогда не примет, отмечают «Известия».