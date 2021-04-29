Сербия отказывается вводить санкции против России

Политика

Белград не поддержит антироссийские санкции Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

На вопрос журналистов, планирует ли Белград поддерживать санкционную политику против России, Вучич ответил, что пока он является главой государства Сербия не будет вводить антироссийские санкции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Вучич подчеркнул, что он это говорит всегда, поскольку убежден, что «только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее».

Ранее Вучич заявил, что Белград никогда не будет вводить санкции против России даже в случае давления.