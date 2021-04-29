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Русская планета
Политика

Сербия отказывается вводить санкции против России

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 15:56
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 15:56
1 мин
Pixabay
Pixabay

Белград не поддержит антироссийские санкции Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

На вопрос журналистов, планирует ли Белград поддерживать санкционную политику против России, Вучич ответил, что пока он является главой государства Сербия не будет вводить антироссийские санкции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Вучич подчеркнул, что он это говорит всегда, поскольку убежден, что «только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее».

Ранее Вучич заявил, что Белград никогда не будет вводить санкции против России даже в случае давления.

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ТЕГИ
Санкции
Сербия
Политика
Россия
Александр Вучич
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