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Политика
Сербия отказалась поддержать санкции Запада против России
25 февраля, 2022 21:03
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President of Russia/via Globallookpress.com
Сербия не поддержит санкции Запада против России. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
Вучич напомнил, что Сербия не так давно ощутила на себе бомбежку Белграда натовской коалицией и санкции Запада.
Сербия, сказал Вучич, считает, что введение санкций не отвечает политическим и экономическим интересам республики, хотя страна и находится под «почти неприкрытым давлением».
При этом Вучич выступил за сохранение территориальной целостности Украины как и любой другой страны, пишет «РИА Новости».
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