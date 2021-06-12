Сенатор в США заявил о катастрофе из-за «многомиллиардного подарка Путину»
Решения, принятые президентом США Джо Байденом, в нелучшем свете повлияют на внешнюю политику страны, считает сенатор Тед Круз.
«Мы знаем, что администрация Байден — [вице-президент Камала] Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, в которой они всё испортили бы хуже, чем во внешней политике всего за пять месяцев. Это была череда внешнеполитических катастроф, одна за другой», — заявил политик.
Политик считает, что отказавшись от санкций из-за «Северного потока — 2» Байден сделал Президенту России Путину «многомиллиардный подарок».
Неудачным ходом он назвал финансовую поддержку Палестины, пока «ХАМАС запускает более 4 тыс. ракет по Израилю».
Кроме того, политик раскритиковал решение Белого дома разорвать отношения с Мексикой и это стало причиной обострения конфликта, пишут «Известия».