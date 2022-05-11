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Политика
Сенат Чехии усмотрел признаки геноцида в Украине
11 мая, 2022 21:39
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Сенат Чехии принял резолюцию, согласно которой происходящее в Украине признаётся геноцидом украинского народа. Документ был опубликован на сайте органа.
Согласно документу, Сенат резко осуждает действия России в Украине, которые совершаются «систематически и в больших масштабах». Отдельно упоминаются события в Буче, Ирпене, Бородянке и Мариуполе. Чехия рассматривает их как «акты геноцида против украинского народа».
Вместе с этим документ призывает власти страны продолжить поставки украинской стороне поставки тяжелых вооружений.
Днём ранее аналогичный документ принял парламент Литвы.
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