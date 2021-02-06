Секретные брифинги могут остаться для Дональда Трампа лишь воспоминанием

Политика

Бывший президент США Дональд Трамп может лишиться права присутствия на секретных брифингах американской разведки. С такой инициативой выступил его преемник на посту Джо Байден.

Нынешний глава Белого дома убежден, что «непредсказуемое поведение» Трампа может поставить под угрозу национальную безопасность.

«В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — поделился новый лидер Запада.

Как передает gazeta.ru, Байден не связывает свой выбор с беспорядками в Капитолии. По крайней мере, официально.