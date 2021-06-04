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Политика
Секрет в политике от Валентины Матвиенко: «отечественная» улыбка
4 июня, 2021 04:23
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась секретом успеха в политике.
По ее словам, это умение правильно улыбаться. «Политика — это доброта, сострадание, милосердие. Это умение улыбаться обязательно не американской улыбкой, а нашей, отечественной, приятной и красивой», — сказала спикер.
Также она считает, что необходимо обладать психологической закалкой, сообщает ТАСС.
Ранее спикер пожаловалась, что сельское хозяйство в России имеет существенную зависимость от импорта, поэтому даже укроп, выращенный из иностранных семян, не пахнет и имеет «силиконовый» привкус.
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