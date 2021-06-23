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Политика
Сделали больно Японии: Россия начала масштабные военные учения под носом у японцев
23 июня, 2021 10:03
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Большие военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих начались в акватории Японского моря, на Курильских островах и Сахалине.
Также в маневрах задействованы около 500 единиц боевой техники, 32 самолета и 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота.
В ходе учений, которые продлятся 5 дней, войска и флот проведут отработку морских и тактических десантов.
Корабли отработают удары по объектам и авианосцам условного противника, пишет «ПолитЭксперт».
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