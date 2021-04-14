Новости – Политика
Политика
СБУ запретила очередным российским певцам въезд на Украину
14 апреля, 2021 03:29
1 мин
1 мин
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российским исполнителям Александру Буйнову и Григорию Лепсу.
Причины и сроки запрета не называются. По предварительным данным, решение может быть связано с уголовным делом в отношении 23 российских артистов из-за их участия в концерте, по случаю открытия Крымского моста, сообщает «Рен ТВ».
Напомним, на Украине инициировали уголовное дело против 23 артистов из России, которые выступали на открытии Крымского моста.
Киев обвинил артистов в выступлении на открытии «незаконно построенного» моста через Керченский пролив. Также власти утверждают, что они «незаконно» въехали в Крым.
Ранее по теме: Российские артисты спели на открытии Крымского моста и стали фигурантами уголовного дела
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку