СБУ запретила очередным российским певцам въезд на Украину

Политика

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российским исполнителям Александру Буйнову и Григорию Лепсу.

Причины и сроки запрета не называются. По предварительным данным, решение может быть связано с уголовным делом в отношении 23 российских артистов из-за их участия в концерте, по случаю открытия Крымского моста, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, на Украине инициировали уголовное дело против 23 артистов из России, которые выступали на открытии Крымского моста.

Киев обвинил артистов в выступлении на открытии «незаконно построенного» моста через Керченский пролив. Также власти утверждают, что они «незаконно» въехали в Крым.