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Политика

СБУ запретила очередным российским певцам въезд на Украину

Артем Денисов
14 апреля, 2021 03:29
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 03:29
1 мин
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российским исполнителям Александру Буйнову и Григорию Лепсу.

Причины и сроки запрета не называются. По предварительным данным, решение может быть связано с уголовным делом в отношении 23 российских артистов из-за их участия в концерте, по случаю открытия Крымского моста, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, на Украине инициировали уголовное дело против 23 артистов из России, которые выступали на открытии Крымского моста.

Киев обвинил артистов в выступлении на открытии «незаконно построенного» моста через Керченский пролив. Также власти утверждают, что они «незаконно» въехали в Крым.

Ранее по теме:  Российские артисты спели на открытии Крымского моста и стали фигурантами уголовного дела
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Украина
Крымский мост
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