Сборщики рассказали правду о работе в штабе Яшина
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Сборщики рассказали правду о работе в штабе Яшина

Как же так получилось, что подписи есть, а людей нет?

В сентябре грядут выборы в Мосгордуму. Главная надежда либералов – Илья Яшин. Сейчас он возглавляет совет депутатов Красносельского района, да и вообще уже давно в политике и примелькался в прессе.

Но для официальной регистрации кандидатом Яшину надо собрать почти пять тысяч подписей за свое выдвижение (если быть точным, то 4957). Это довольно серьезная задача, которая требует слаженной работы штаба и большого количества людей. А еще доверия избирателей.

Сборщиков подписей сейчас принято называть волонтерами, хотя они и получают зарплату. И если люди от других кандидатов постоянно мелькают в своих избирательных округах, то Яшинских архаровцев почти не видно. При этом Илья рапортует о том, что уже почти собрал нужное количество подписей.

Как же так получилось, что подписи есть, а людей нет? На самом деле они, конечно, есть и работают. Только работа в штабе выстроена из рук вон плохо, как будто для галочки. Об этом рассказали сами волонтеры в опубликованном на днях на YouTube видео.   

Сборщик Евгений, например, рассказал про постоянную неразбериху с контактами. Ему было поручено собирать подписи тех, кто уже подписывал петицию Яшина против использования реагентов. Это было еще в феврале.

«Мне часто отвечали: «Иди нахер». Или, что Яшин уже надоел со своими подписями», – рассказал Евгений.

Потом Евгению заплатили 425 рублей налом и послали по тому же адресу уже в штабе Яшина.

Агитатор Александр работал на кубе и говорит, что толку от этого мало. Сами волонтеры не понимают, зачем они это делают – пустая трата времени.

«Люди разбегаются из штаба, им недоплачивают деньги, подписи очень плохо собираются», – говорит Александр.

Тот же Евгений хоть и признается, что главной целью было заработать денег, но идеи Яшина поддерживал, пока не поработал с его штабом. Александр же недоумевает, как при таком подходе Яшин смог набрать «хотя бы 3 тысячи». А Яшин, напомним, заявляет, что набрал уже больше 4 тысяч.

В колл-центре у надежды либералов тоже все из рук вон плохо. Сотрудница Оксана рассказала, что ее заставляли по 5-10 раз звонить одним и тем же людям. А все из-за  того, что «база была некорректно создана». Понятно, какую реакцию и избирателей такая назойливость вызывала.

«Я пришла в штаб к Илье Яшину, потому что он борец с коррупцией, а на самом деле оказалось, что он сам не стесняется нарушать законы», – говорит Оксана.

Речь о том, что обещали ей платить за работу с расчетного счета, а на деле платили втихую налом. Аналогичную историю поведал и сборщик Салават.

А еще Салават рассказал, что, по его информации, подписи за Яшина рисуют отдельно нанятые люди за закрытыми дверями.

«Ахмеди и Илья-юрист на проверке сидят в штабе за закрытыми дверьми и рисуют подписи», – говорит Салават.

Сам он этого не видел, и никаких доказательств у него нет. Но в штабе-то он бывал, получал там инструкции и деньги. Происходящее там он описывает словом «депрессия». Хотя, казалось бы, откуда ей взяться, если благое либеральное дело идет семимильными шагами к заветным 5 тысячам подписей.   

«Начальство штаба недовольно, так как подписей собирается очень мало даже по горячим заявкам. Волонтеры просто разворачиваются и уходят, потому что им даже не платят деньги», – сообщает Александр.

По словам Салавата, ушел даже «Петя, который курировал сбор и разноску отчетов». Люди уходят, а количество подписей растет как на дрожжах. Странная получается история.

Сбор подписей закончится уже в эту пятницу. А там уже специалисты проверят, реально поддержали избиратели Яшина, или закорючки в подписных листах рисовали наймиты за закрытыми дверями.

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