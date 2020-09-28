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Сбит военный самолет Азербайджана в Нагорном Карабахе
28 сентября, 2020 21:55
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Youtube / https://www.interfax.ru/
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил о том, что их войскам удалось сбить самолет ВВС Азербайджана.
«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», - заявил Погосян.
Других подробностей пресс-секретарь не привёл.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны, напоминает «Интерфакс».
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