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Сбит военный самолет Азербайджана в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
28 сентября, 2020 21:55
1 мин
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Youtube / https://www.interfax.ru/

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил о том, что их войскам удалось сбить самолет ВВС Азербайджана.

«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», - заявил Погосян.

Других подробностей пресс-секретарь не привёл.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны, напоминает «Интерфакс».

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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