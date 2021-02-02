Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сбежавшая в Литву Тихановская давит на Британию с целью свести на нет «опору» режима Лукашенко

Лилия Караева
2 февраля, 2021 10:17
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 10:17
2 мин
Светлана Тихановская
Tsikhanouskaya.org

Бывшая претендентка на высший пост Беларуси, сбежавшая в Литву, Светлана Тихановская предложила Великобритании расширить санкции против силовых ведомств и распространить действие «закона Магнитского» на бизнес, поддерживающий главу государства Александра Лукашенко.

Тихановская пообщалась о возможности введения санкций с главой британского МИДа Домиником Раабом.

«Предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», - говорится на ее сайте.

Оппозиционерка призвала расширить санкции против ОМОНа, КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Она предложила считать недействительными любые международные договоры с Минском.

Рааб в ответ заверил, что Британия вместе с другими странами будет работать над усилением давления на Лукашенко.

«Закон Магнитского» предусматривает санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. Изначально он появился в США в 2012 году. Потом закону придали глобальный статус и распространили его действие на другие государства.

Ранее против Лукашенко, а также высокопоставенных чиновников уже были введены санкции. Политикам запретили въезд в Великобританию, на территории страны заморозили их активы.

Ранее был составлен прогноз, к чему приведут протесты против лукашенковцев в 2021 году.

Поделиться
ТЕГИ
санкции
Александр Лукашенко
Светлана Тихановская
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!