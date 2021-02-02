Политика

Бывшая претендентка на высший пост Беларуси, сбежавшая в Литву, Светлана Тихановская предложила Великобритании расширить санкции против силовых ведомств и распространить действие «закона Магнитского» на бизнес, поддерживающий главу государства Александра Лукашенко.

Тихановская пообщалась о возможности введения санкций с главой британского МИДа Домиником Раабом.

«Предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», - говорится на ее сайте.

Оппозиционерка призвала расширить санкции против ОМОНа, КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Она предложила считать недействительными любые международные договоры с Минском.

Рааб в ответ заверил, что Британия вместе с другими странами будет работать над усилением давления на Лукашенко.

«Закон Магнитского» предусматривает санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. Изначально он появился в США в 2012 году. Потом закону придали глобальный статус и распространили его действие на другие государства.

Ранее против Лукашенко, а также высокопоставенных чиновников уже были введены санкции. Политикам запретили въезд в Великобританию, на территории страны заморозили их активы.

Ранее был составлен прогноз, к чему приведут протесты против лукашенковцев в 2021 году.