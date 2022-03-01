Сатановский пригрозил уничтожением иностранным наемникам, прибывающим на Украину
Подавление инакомыслящего население и мирных людей обязательно должно быть наказано, считает востоковед и политолог Евгений Сатановский. Так он отреагировал на сообщения об обстрелах территорий Донбасса украинскими военнослужащими и бойцами полудобровольческихнационалистических батальонов.
На фоне проводимой РФ операции по защите региона и демилитаризации Украины радикально настроенные силы усилили интенсивность обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), во вторник не менее четырех крупнокалиберных мин упали на территории жилых районов Докучаевска.
Ситуация обострилась настолько, что от огня националистов гибнут не только мирные жители Донбасса и Украины, но и иностранные граждане: например, вчера в пригороде Киева во время проверки документов был застрелен гражданин Израиля.
«Я уже несколько лет повторяю, что любой объект — артиллерийская установка, танк, самоходка, который бил по жителям ДНР и ЛНР, с моей точки зрения и моего старинного, доброго друга Якова Кедми, израильтянина, должен быть уничтожен, немедленно», — отмечает Сатановский.
По словам эксперта, преступники, стреляющие по мирному населению, не уйдут от правосудия. При этом востоковед отметил, что украинские власти сейчас пытаются заманить на свою территорию иностранных наемников, также представляющих опасность для простых граждан.
«Значит они должны там и остаться в качестве удобрения, их надо уничтожать. Они обязаны знать, что им оттуда не уйти, а дальше пусть принимают решение»,— заключил Сатановский.
Спецоперация РФ на стартовала 24 февраля. Российские войска по приказу Владимира Путина приступили к выполнению задач, направленных на защиту Донбасса, а также денационализацию и демилитаризацию Украины.