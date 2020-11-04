Фото: victoryfund.org

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером, избранным на должность сенатора. Она будет представлять штат Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.

«Когда она будет приведена к присяге, она станет самым высокопоставленным трансгендерным избранным должностным лицом страны», – передают американские журналисты.

Известно, что Макбрайд 30 лет, она демократ и активистка. Ей удалось победить в противостоянии с республиканцем Стивом Вашингтоном.

В небольшом интервью во вторник вечером Макбрайд сказала, что она очень благодарна жителям своего района и будет продолжать уделять им особое внимание.

Также она выразила надежду на то, что результаты выборов повлияют на молодых людей, которым сложно «вписаться в этот мир», и позволят им увидеть, что американская демократия достаточно велика – «в ней ей место для всех, а их голоса имеют значение».

Макбрайд стажировалась в Белом доме в годы президентства Барака Обамы.