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Политика
Санкциям быть: новый глава партии Ангелы Меркель высказался о России
23 января, 2021 10:04
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Свежеиспеченный руководитель Христианско-Демократического Союза Армин Лашет высказался о действиях России против Украины. Членом ХДС является нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.
Лашет осудил «акты агрессии» на Донбассе, а также отверг всяческую вероятность признания Крыма российским. Кроме того, политика беспокоит отсутствие прогресса по минским соглашениям.
Как передает РБК, Лашет занял пост председателя входящего в правящий блок ХДС, после онлайн-съезда, прошедшего 16 января.
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