Политика

Свежеиспеченный руководитель Христианско-Демократического Союза Армин Лашет высказался о действиях России против Украины. Членом ХДС является нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.

Лашет осудил «акты агрессии» на Донбассе, а также отверг всяческую вероятность признания Крыма российским. Кроме того, политика беспокоит отсутствие прогресса по минским соглашениям.

Как передает РБК, Лашет занял пост председателя входящего в правящий блок ХДС, после онлайн-съезда, прошедшего 16 января.