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Санкциям быть: новый глава партии Ангелы Меркель высказался о России

Кирилл Савушкин
23 января, 2021 10:04
1 мин
Кирилл Савушкин
23 января, 2021 10:04
1 мин
Photo
Flickr

Свежеиспеченный руководитель Христианско-Демократического Союза Армин Лашет высказался о действиях России против Украины. Членом ХДС является нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.

Лашет осудил «акты агрессии» на Донбассе, а также отверг всяческую вероятность признания Крыма российским. Кроме того, политика беспокоит отсутствие прогресса по минским соглашениям.

Как передает РБК, Лашет занял пост председателя входящего в правящий блок ХДС, после онлайн-съезда, прошедшего 16 января.

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Армин Лашет
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