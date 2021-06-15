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Политика
Самолет сорок шестого президента США вылетел в Швейцарию за сутки до встречи с Путиным
15 июня, 2021 17:11
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Борт сорок шестого президента США Джо Байдена вылетел в Женеву. Там 16 июня запланированы переговоры с главой России Владимиром Путиным: он прилетит в день саммита.
Байден вылетел из Брюсселя, где участвовал в саммите НАТО, пишет ТАСС. Его самолет приземлится в Женеве в 17:15 по Москве.
16 июня Байден встретится с Путиным в 14:00 (мск). Инициатива встречи исходила от Вашингтона.
Саммит Россия-США - первый с момента вступления Байдена в должность.
Ранее американский президент назвал Путина убийцей.
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