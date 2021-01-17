Фото: aeroviza.ru

Самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, перенаправлен в московское «Шереметьево». Соответствующее объявление появилось на табло во «Внуково», куда изначально направлялось воздушное судно.

Официальная причина такого решения пока не названа, однако источники ряда изданий сообщают, что во «Внуково» возники проблемы со снегоуборочной техникой, и аэропорт временно не принимает самолеты.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске. Навальный два дня провел в омской больнице, затем его перевезли в Берлин. До 7 сентября политик находился в коме. Военные токсикологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».

Последние пять месяцев политик проходил лечение в Германии.