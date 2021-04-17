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Политика

Самое важное решение. Александр Лукашенко анонсировал «декрет президента»

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:58
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:58
1 мин
Kremlin Pool/Globallookpress.com
Самое важное решение. Александр Лукашенко анонсировал «декрет президента»

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время решил огласить одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти.

Как уже заявил Лукашенко, это будет очень серьезно.

«Мы его сейчас формализуем, и я его озвучу», - сказал он представителям СМИ во время участия в республиканском субботнике.

Лукашенко не стал уточнять детали этого решения, но заметил, что, скорее всего, оно будет реализовано в форме декрета президента, пишет ТАСС.

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