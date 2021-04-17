Новости – Политика
Политика
Самое важное решение. Александр Лукашенко анонсировал «декрет президента»
17 апреля, 2021 17:58
1 мин
1 мин
Самое важное решение. Александр Лукашенко анонсировал «декрет президента»
Лидер Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время решил огласить одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти.
Как уже заявил Лукашенко, это будет очень серьезно.
«Мы его сейчас формализуем, и я его озвучу», - сказал он представителям СМИ во время участия в республиканском субботнике.
Лукашенко не стал уточнять детали этого решения, но заметил, что, скорее всего, оно будет реализовано в форме декрета президента, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку