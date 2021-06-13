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Политика
Самый важный вопрос. Владимир Путин и Джо Байден поговорят про кибербезопасность
13 июня, 2021 13:18
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Вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вопрос с кибербезопаснстью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал Путин.
При этом глава государства заявил, что Россия будет выдавать США киберпреступников, но только в том случае, если американская строна будет поступать таким же образом.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня, пишут РИА «Новости».
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Как вы думаете, что станет результатом встречи между Байденом и Путиным? О чём они будут разговаривать? Смогут ли они о чём-то конкретном договориться?
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