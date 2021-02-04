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Сами виноваты: Кремль ответил на обвинения в репрессиях против неугодных

Антон Мельников
4 февраля, 2021 13:51
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 13:51
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал несогласованные протестные акции.

По его словам, «незаконные» митинги доставляют «много хлопот» россиянам, при этом задержанных больше, чем могут принять изоляторы.

Песков считает, что проблема заключается не в том, какие меры предпринимают правоохранители, а в том, что люди участвуют в несанкционированных мероприятиях.

«<…> Но здесь нужно говорить не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Известно, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, она спровоцирована участием в несакционированных акциях», - заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что в России нет репрессивных мер против протестующих, а есть законные действия полиции.

«Никаких репрессий в России нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении участников незаконных акций», - приводит слова Пескова «ТАСС».

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