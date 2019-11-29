Сами пейте бензин из крана!

Изъятие земельных участков и разрушение домов, где поколения жителей Московской области проживали на протяжении ста и более лет, — вот цена строительства подмосковными властями очередного платного дублёра МКАД, соединяющего Ярославское и Дмитровское шоссе. Проект станет очередным гвоздём в крышку гроба экологии Подмосковья, состояние которой становится хуже год от года благодаря чиновникам, не считающим, похоже, нужным ни беречь живую природу, ни уважительно относиться к собственности граждан.

На повестке дня создание очередной (разумеется, платной) 16-километровой дороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка», которая может быть построена в 2022 году, соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, «продублирует» перегруженный под завязку МКАД, даст возможность тем, кто живёт в Мытищах и Пушкинском городском округе выезжать на трассы федерального значения, объединит автомобильную дорогу федерального значения А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» с «Холмогорами». Пропускная способность? Порядка 39 тысяч автомобилей в сутки.

Дорога, идущая на удалении от 4 до 8 км от МКАД, пойдёт прямиком через жилые участки и дома, которые в настоящий момент выкупают или пытаются выкупить у жителей местных селений. Это Тарасовка и Болтино, Черкизово, Афанасово, ДПК Сосновый бор, Подрезово, Челюскинский, Зимино.

Когда проект строительства утверждался и согласовывался на всех уровнях, в нём была упомянута необходимость сноса всего лишь шести земельных участков, находящихся в частной собственности у граждан, которые имеют владения на данных территориях.

На деле их было «чуть больше» — сорок один. На сегодняшний день вынуждены были согласиться продать свои участки и дома 29 собственников. С остальными, якобы, идут продуктивные переговоры.

Между шестью и сорока одним участком есть разница. Оказалось, в зоне предполагаемого строительства есть множество частных угодий, которые стоят на кадастровом учёте, не имея при этом обозначенных «границ по координатам». Это стало надуманной причиной, по которой ещё 35 участков не были включены в проект, названный «оптимальным».

«Оптимальность» проекта весьма сомнительна

Безусловно, дорога шириной в 4 полосы, которая будет начинаться в столичном микрорайоне Северный и пролегать до автомобильной трассы М-8, расположенной в Пушкинском районе Подмосковья, снизит нагрузку на ключевые трассы региона. Но какой ценой?

Дорога строится в зоне первого и второго пояса санитарной охраны питьевого водоснабжения и проходит через территории сразу двух лесопарков, где сохранилась фауна, живут звери, к сохранению популяций которых можно и должно подойти бережнее.

Очередной конфликт недовольного населения и власти имеет не только экологическую составляющую. Важен социальный аспект. В России принято гнуть шапку перед местными царьками, решение которых традиционно обсуждению не подлежат, потому что различные нужные и важные документы, как, например, Градостроительный кодекс, позволяет им «изымать для государственных нужд» земельные участки и стоящие на них дома, дачи, если речь идёт о строительстве важного объекта регионального и тем более федерального значения.

Никакой гражданский протест населения в этом случае не принимается во внимание, как и призывы борцов за экологию.

Немного истории

Когда начали методично вырубать Химкинский лес, народ понимал, что власть не то чтобы не слышит, а не хочет слушать протестовавших против откровенно варварского отношения к живой природе. Всё это стало прелюдией к протестам 2011-2012 года, начавшимся после выборов в Госдуму VI созыва в декабре 2011 и не закончившихся в марте 2012, когда Владимир Путин вновь заступил на президентский пост.

Протестовавшие против вырубки леса были правы. Сегодня это очевидно практически всем. Группа активистов во главе с Евгенией Чириковой настаивала на том, что «бескровная» альтернатива возможна. Маршрут скоростной трассы можно было проложить через окраины промышленных зон. В этом случае ущерб подмосковной экологии был бы не настолько велик.

Не менее варварским был подход к уничтожению Цаговского леса в 2012 году. До того как были уничтожены 8000 реликтовых сосен (вместо 3000, ликвидация которых была согласована на бумаге) жуковчане боролись за Цаговский лес долгих три года. Количество принимавших участие в самом массовом из протестов против вырубки Цаговского леса достигло 2500 человек. Но строительство скоростной трассы, по которой на скорости 120 км/ч высокопоставленное чиновничество могло бы посещать авиасалон «Макс», оказалось куда важнее, чем славный памятник природы, коим Цаговский лес даже являлся с точки зрения чиновников брежневской эпохи.

Этого статуса лес лишился в нужный момент очень просто. Оказалось, что принятое в 1982 году решение Горсовета не «пропечатали» в местных средствах массовой информации. Ни одной газеты в городе просто не было. Долгих 30 лет эта мелочь никому не мешала подвергать сомнению неприкосновенность сосен Цаговского леса. Но в одночасье сделало постановление о придании статуса природного памятника, якобы, недействительным, когда пришёл «нужный момент».

Он наступил 20 марта 2012 года. У леса остановились автозаки, готовые «радушно принять» несогласных с вырубкой. Высадились полчища полицейских и ОМОНа. Были подключены и сотрудники частных охранных предприятий, готовых постоять за интересы тех, кто приговорил славный уголок живой русской природы к безжалостному уничтожению.

Начиная с 22.00 20 марта в лес не пускали даже пытавшихся пройти корреспондентов, оттесняли активистов с их плакатами и напрасными криками опомниться.

В ночь на 21 марта 2019 года вдруг ярко вспыхнули прожекторы, раздался пронзительный визг пил «Мосавтодора». И через некоторое время территория выглядела так, как будто здесь тщательно поработала вражеская авиация.

И вот — «Снова здравствуйте!» — Пироговский и Хлебниковский лесопарки готовятся к вырубке. И в публичных слушаниях спорного вопроса власть не нуждается. А почему? Ну, как же? Есть Схема территориального планирования. Над ней потрудились в Правительстве Московской области и её согласовали с чиновниками местных муниципальных образований. Есть, в конце концов. Генеральный план городского поселения Черкизово, согласованный с советом депутатов. И в Пушкинском муниципальном районе, и в Тарасовке чиновники всё успешно согласовали. Ну, а то, что проект не нравится населению? Так это личное дело населения, а не повод для проведения публичных слушаний.

Закон в этой ситуации обязывает всего лишь поставить жителей в известность посредством СМИ. А сделано это было неоднократно.

«В плену коллапсов»

Чиновничество Министерства транспорта и инфраструктуры утверждает, что остановка проекта, которого требуют граждане, приведёт к транспортному коллапсу в северной части Подмосковья на подъездах к Москве, нарушит планы по развитию инфраструктуры Московской области.

На аргументы активистов Татьяны Лаврентьевой и Елены Мокроусовой о том, что строительство в зоне санитарной охраны категории «1А» противоречит закону, представитель Правительства Московской области Евгения Колосова заявила в Верховном суде, что обойти водоканал не представляется возможным, поэтому его закроют в трубу длиной 150 метров.

Дорога будет проходить непосредственно над ним по эстакаде. Опоры этой эстакады формально расположены не в санитарной зоне, где любое строительство исключено. Что же касается лесопарков, куда автодорожники уже идут напролом, не дожидаясь решений никаких Верховных судов, то здесь всё вообще просто. Их земли будут переведены в категорию промышленных. И «всего делов».

Ни у кого нет никаких сомнений, что использование в зимний период реагентов в непосредственной близи к водоканалу приведёт к их попаданию в питьевую воду. Ведь открытый участок водоканала, в любом случае, останется. Об этом также говорилось в стенах Верховного суда. Однако судья Владимир Александров заявил, что не видит никаких оснований для отмены решения Мособлсуда, не так давно утвердившего неутешительный приговор лесам и водам Подмосковья.

Есть шанс, что удастся обжаловать решение в президиуме Верховного суда. Но когда понимаешь, что ключевым концессионером проекта является группа «ВИС», которая, начиная с 2004 года, активно сотрудничает с предприятиями ОАО «Газпром», понимаешь, что закон в России, что дышло, как повернул, так и вышло.

Остаётся надежда на протестующих. Кажущаяся напрасность их выступлений не так уж напрасна. Они проявляют истинное отношение власти к своему народу, который терпит до поры. А потом, попив бензина из-под крана и прогулявшись вдоль очередной платной трассы, берётся за вилы. Это факт.

У нас такая история.