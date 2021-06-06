Новости – Политика
Политика
Самая высокопоставленная женщина в истории США едет за границу в новом статусе
6 июня, 2021 18:08
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Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
Вице-президент США Камала Харрис собирается в свою первую международную поездку. Она планирует посетить Гватемалу и Мексику.
В планах у политика - обличение коррупции в регионе, а также укрепление экономического и стратегического сотрудничества. Большое количество времени Харрис посвятит общению с предпринимателями. Не останется без внимания и проблема иммиграции, передает «Интерфакс».
Напомним, Камала Харрис является первой женщиной в истории США, занявшей пост вице-президента страны.
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