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«Сам бог велел»: в МИД РФ ответили ФРГ о стягивании российских войск к границам Украины

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 10:28
1 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 10:28
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал требование главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснить, какие цели преследует Москва, стягивая войска к границе Украины. Глава российского ведомства напомнил коллегам из-за рубежа о том, что они тоже не особенно торопятся раскрывать некоторые детали, в частности, сведения о лечении оппозиционера Алексея Навального.

«По утверждению Берлина, отравляющие запрещённые вещества были обнаружены в организме господина Навального именно в клинике Бундесвера, – цитирует Лаврова Telegram-канал «Вы слушали Маяк». – Как у нас говорят «сам бог велел» внести ясность в те вопросы, которые мы давно и безрезультатно ставим перед немецкими коллегами».

Ранее стянутые к границам Украины российские войска вынудили главу МИД Польши срочно выехать в Киев.

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