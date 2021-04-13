«Сам бог велел»: в МИД РФ ответили ФРГ о стягивании российских войск к границам Украины

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал требование главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснить, какие цели преследует Москва, стягивая войска к границе Украины. Глава российского ведомства напомнил коллегам из-за рубежа о том, что они тоже не особенно торопятся раскрывать некоторые детали, в частности, сведения о лечении оппозиционера Алексея Навального.

«По утверждению Берлина, отравляющие запрещённые вещества были обнаружены в организме господина Навального именно в клинике Бундесвера, – цитирует Лаврова Telegram-канал «Вы слушали Маяк». – Как у нас говорят «сам бог велел» внести ясность в те вопросы, которые мы давно и безрезультатно ставим перед немецкими коллегами».

Ранее стянутые к границам Украины российские войска вынудили главу МИД Польши срочно выехать в Киев.