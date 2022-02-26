Новости – Политика
Политика
Сайты Кремля и Государственной думы не работают
26 февраля, 2022 18:41
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http://www.kremlin.ru/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о временной приостановке в работе двух правительственных сайтов.
По словам Пескова речь идет о массированной кибер-атаке на официальные государственные интернет ресурсы.
«Аппарат президента РФ зафиксировал перманентные и очень мощные кибератаки», - заявил пресс-секретарь главы государства.
Также Песков подчеркнул, что эти кибер нападения в последнее время регистрируются постоянно и факт этого тоже хорошо известен президентской администрации.
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