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С Сенатской площади увезли уже три автобуса с задержанными

Сергей Михневич
23 января, 2021 13:54
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 13:54
1 мин
Санкт-Петербург
Русская планета

В Петербурге с Сенатской площади в отдел полиции уехали уже три автобуса с участниками шествия в поддержку Навального.

Задержания начались еще до начала акции, задержанные не выкрикивали никаких лозунгов. У памятника «Медный всадник» собралось не больше 50 человек, большинство из которых журналисты.

Нескольких из них, в том числе двух журналистов RTVI и двоих из «Коммерсанта», арестовали.

Несмотря на то, что они были в желтых сигнальных жилетах с надписью «Пресса», сообщает Росбалт.

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