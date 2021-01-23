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Политика
С Сенатской площади увезли уже три автобуса с задержанными
23 января, 2021 13:54
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Русская планета
В Петербурге с Сенатской площади в отдел полиции уехали уже три автобуса с участниками шествия в поддержку Навального.
Задержания начались еще до начала акции, задержанные не выкрикивали никаких лозунгов. У памятника «Медный всадник» собралось не больше 50 человек, большинство из которых журналисты.
Нескольких из них, в том числе двух журналистов RTVI и двоих из «Коммерсанта», арестовали.
Несмотря на то, что они были в желтых сигнальных жилетах с надписью «Пресса», сообщает Росбалт.
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