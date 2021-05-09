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Политика
«С победой в Мариуполе». На Украине усиливают альтернативное празднование Дня Победы
9 мая, 2021 09:17
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Сегодня, 9 мая, официальный представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан поздравил жителей страны с «другой победой».
Штефан решил, что именно в день Великой Победы над гитлеровским фашизмом нужно отметить «день взятия доблестными патриотами Украины» Мариуполя.
Он разместил в социальных сетях видео от 9 мая 2014 года. На видео запечатлен момент входа украинских военных в этот город.
Ранее сообщалось, что в стране методично усиливают альтернативное празднование Дня Победы.
8 мая там проходит День памяти и примирения, учрежденный в 2015 году по аналогии с Западной Европой, пишет «Свободная пресса».
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