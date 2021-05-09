«С победой в Мариуполе». На Украине усиливают альтернативное празднование Дня Победы

Политика

Сегодня, 9 мая, официальный представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан поздравил жителей страны с «другой победой».

Штефан решил, что именно в день Великой Победы над гитлеровским фашизмом нужно отметить «день взятия доблестными патриотами Украины» Мариуполя.

Он разместил в социальных сетях видео от 9 мая 2014 года. На видео запечатлен момент входа украинских военных в этот город.

Ранее сообщалось, что в стране методично усиливают альтернативное празднование Дня Победы.

8 мая там проходит День памяти и примирения, учрежденный в 2015 году по аналогии с Западной Европой, пишет «Свободная пресса».