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Политика
С открытым забралом: власти Испании отменяют масочный режим
18 июня, 2021 15:41
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JesÃ�S HellÃ�N/Keystone Press Agency/Globallookpress
Кабинет министров Испании принял решение об отмене масочного режима в стране. Приятную для граждан новость объявил премьер Педро Санчес.
По его словам, власти «предложат испанскому обществу отменить маски на открытом воздухе» начиная с 26 июня, по итогам заседания Совета министров.
Как напоминает РИА «Новости», Санчес обещает, что грядущие выходные станут последними с маской на открытом воздухе.
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