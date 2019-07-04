Русско-японская война 3.0: Токио намерен вернуть Курилы

Страна Восходящего солнца нисколько не утратила своих завоевательских амбиций и продолжает мечтать о захвате российских территорий, то есть Курильской гряды. Такую информацию вполне однозначно сообщил участникам саммита G20, прошедшего в конце июня в Осаке, приветственный ролик, размещенный на сайте организаторов.

На первых же кадрах зрителям продемонстрировали карту Японии, в состав которой были включены заветные Курилы. При этом речь шла не только о «северных территориях – островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе малых островов Хабомаи, – но и вообще обо всей гряде, вплоть до Камчатки.

О том, что данное видео отражает позицию руководства страны, говорит тот факт, что на YouTube, как оказалось, ролик был выложен еще в феврале. Он появился на официальном канале администрации премьер-министра Японии. Так что отмахнуться от «послания» и заявить, что его смонтировали какие-то блогеры-энтузиасты – никак не выйдет.

Ветра перемен

Работавшие на саммите российские журналисты отметили, что ролик демонстрировался на всех площадках Осаки, в перерывах между трансляциями выступлений официальных лиц и репортажами о ходе мероприятия. Считается, что за два дня саммита его посмотрели более миллиона человек. То есть принимающая сторона постаралась, чтобы гости не с пятого, так с десятого раза поняли «тонкий намек».

С чего, казалось бы, такая настойчивость? Последние два года, если судить по официальным протокольным новостям, прошли под знаком потепления отношений. Японский премьер Синдзо Абэ в прямом смысле поклялся поставить точку в затянувшемся споре с Россией; Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно демонстрировал дружеское расположение к восточному коллеге

В конце 2018-го японское информагентство «Киодо» сообщило, что Абэ согласен отказаться от претензий на Итуруп и Кунашир при условии, что Россия отдаст Шикотан и Хабомаи. Москва в ответ согласилась строить дальнейший диалог на основании советско-японской декларации 1956 года, которая как раз и подразумевала передачу Японии этих двух островов в обмен на заключение мира. Соответствующей договоренности Путин и Абэ вроде бы достигли в Сингапуре в ноябре 2018-го.

Впечатление, что Москва и Токио нащупали основание для компромисса и уже в ближайшее время поделят спорные острова, было столь сильным, что группа обеспокоенных депутатов Госдумы даже попыталась провести закон, запрещающий ратификацию любых международных актов, следствием которой может стать отторжение Курил. Но впечатление оказалось обманчивым. Встреча 22 января, на которую Абэ, похоже, возлагал особые надежды, закончилась ничем, как и два десятка предыдущих. Россия не согласилась делить острова, и даже не признала их спорной территорией.

Путин вместо широкого жеста заявил, что «впереди кропотливая работа» по подготовке взаимоприемлемого договора. Абэ не стал спорить и выразил надежду на встречу с российским коллегой на саммите в Осаке – том самом, где так настойчиво показывали гостям карту Японии с Курилами

Время больших батальонов

После январской встречи всем стало очевидно, что Японии просто нечего предложить России в обмен на мирный договор, а Москве этот документ не слишком-то нужен. Она готова вести бесконечные переговоры, организовывать рауты на высшем уровне, выражать озабоченность японскими действиями или же наоборот, приветствовать шаги Токио, имитируя бурную деятельность, однако точно не намерена ничем поступаться и идти на конкретные уступки. В этих условиях японскому руководству не остается ничего, кроме как выражать надежду на дальнейшее сближение позиций и улучшение взаимопонимания.

Однако это не значит, что Токио готов примириться с таким положением дел. Пока нельзя с уверенностью утверждать, что в российско-японских отношениях подули ветра перемен, однако отдельные ледяные сквознячки отчетливо проскакивают то там, то здесь

В конце января много шума наделала статья доктора военных наук, генерал-полковника Анатолия Зайцева. На страницах «Военно-промышленного курьера» он высказал мнение, что Токио при определенных условиях может решиться на вооруженную агрессию, сделав ставку на молниеносный захват островов и рассчитывая, что РФ не осмелится применить ядерное оружие, а сил Восточного военного округа не хватит, чтобы выбить захватчиков с занятой территории. В этом отношении, полагает Зайцев, Токио получит активную поддержку Вашингтона, который постарается не допустить, чтобы Москва нанесла по агрессору ядерный удар. Китай же, по мнению эксперта, займет нейтрально-выжидательную позицию.

Часть других военных специалистов раскритиковали гипотезу Зайцева, но некоторые авторы признали, что в отношениях двух стран «настает время больших батальонов»

Никогда не говори никогда

Март начался с того, что российские войска на Сахалине провели учения по отражению вражеского десанта. Зенитчики тренировались сбивать вертолеты, высаживавшие, по легенде, тактические группы в нашем тылу, а танки и мотострелки отрабатывали уничтожение живой силы и техники условного врага на побережье.

История последних лет, вообще-то, уже не раз наглядно подтверждала мудрость петровских времен о том, что «и небываемое бывает».

Осенью 2013-го многие аналитики были убеждены, что украинский Майдан ничего не добьется, а Янукович с вероятностью в 90% пересидит уличные протесты. Однако на деле в жизнь воплотились не 90, а 10 процентов. Именно в их рамках стали реальностью и госпереворот, и обстрелы Донбасса из гаубиц, и возвращение Крыма в состав РФ

То же произошло двумя годами позже, когда небольшая, но чрезвычайно эффективная группа российских войск внезапно нарисовалась в Сирии и за несколько месяцев переломила ход войны, казавшейся безнадежно проигранной Асадом. А в ноябре 2015-го – кто мог предположить, что Москва согласится продать Турции несколько дивизионов С-400, лучших на данный момент отечественных зенитно-ракетных комплексов? На фоне уничтожения нашего бомбардировщика турецким истребителем такой вариант событий представлялся не просто маловероятным, а невозможным. Но и он на наших глазах стал реальностью, доведшей до истерики Госдеп.

Кто в море хозяин?

Оценивая нынешний расклад сил, очевидно, что военные возможности РФ и Японии несопоставимы. Россия обладает сильнейшей на континенте сухопутной армией и лучшими в мире ракетно-ядерными силами. Но проблема нашей страны – в том, что Дальневосточный регион может стать лишь одним из возможных театров боевых действий. России приходится тратить огромные силы нейтрализацию угрозы с Запада, на развитие Северного флота и арктической группировки, ведение боевых действий в Сирии и помощь союзникам в Средней Азии. У Японии таких задач нет: все ее возможные противники – Россия, Китай, КНДР – собраны в одном регионе, так что войска и флот делить не потребуется. Все, что приготовлено против РФ, может быть применено и против китайцев, и против Северной Кореи.

При этом сопоставление военных бюджетов РФ и Японии идет не в пользу нашей страны. В 2017 – 2018 годах Токио ежегодно тратил на национальную оборону пять триллионов йен (это чуть больше трех триллионов рублей). Российский же оборонный бюджет в 2018-м составил 2,8 триллиона рублей, а в нынешнем сократился до 2,38 триллионов. При этом Восточный военный округ и Тихоокеанский флот получают только часть выделенных сумм

Пока японский финансовый перевес сильнее всего отразился на состоянии флотов. К началу нынешнего года морские силы самообороны Японии насчитывали 130 боевых кораблей, в том числе четыре вертолетоносца, аналогичных «Мистралям», 6 фрегатов с противокорабельным вооружением, и37 современных эсминцев, из которых шесть оснащены американским комплексом Aegis и ракетами перехватчиками SM-3, способными осуществлять заатмосферный перехват баллистических ракет. Надводный флот поддерживают 18 дизель-электрических субмарин с дальнобойными торпедами и противокорабельными ракетами UGM-84D2 Sub-Harpoon (дальность применения – до 280 км). Самые опасные из них – восемь субмарин «Сорю» (Soryu) со сверхмалошумными воздухонезависимыми энергоустановками, позволяющими им неделями выслеживать наши корабли и подлодки, не поднимаясь на поверхность для зарядки батарей.

Всей этой армаде противостоят относительные скромные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Его подводная компонента состоит из трех атомных субмарин с баллистическими ракетами, пяти АПЛ с крылатыми ракетами и пяти многоцелевых атомных подводных лодок. Три ракетоносца с МБР предназначены для нанесения ударов по территории США, а потому в войне с Японией могут быть применены только в качестве оружия возмездия

Поддержку атомным субмаринам могут оказать восемь дизель-электрических лодок, большинство из которых – малошумные субмарины проекта 877/М «Палтус». Не уступая японским лодкам по скрытности, они проигрывают им в продолжительности подводного дежурства.

Что касается надводной части флота, то его флагман, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», не имеет равного противника в морских силах Японии и является нашим главным аргументом в борьбе за Охотское море. Но на этом наши преимущества, пожалуй, и заканчиваются. На начало года в составе ТОФ насчитывалось 4 больших противолодочных корабля, 2 эсминца, 2 корвета с управляемым ракетным вооружением, 8 малых противолодочных кораблей, 4 малых ракетных корабля, 11 ракетных катеров, 4 больших десантных корабля и столько же десантных катеров. По сути, это силы, предназначенные для обороны баз стратегических подводных ракетоносцев, а не флот, заточенный для захвата господства над морем.

Главными нашими козырями в случае конфликта с Японией станут эффективные противокорабельные ракеты и мощные зенитные комплексы, способные сбивать не только самолеты, но и ракеты противника. И все-таки численный перевес японцев и их способность проводить массированные атаки оставляют им много шансов на победу.

Курильский бастион

Укреплением обороноспособности Курильских островов Россия плотно занялась с 2011 года. Ранее архипелаг долгое время не столько обороняла, сколько охраняла 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, на вооружении которой до 2011-го состояли танки Т-55. Но после очередной истерики японского МИДа, возмутившегося посещением островов российским президентом (на тот момент эту должность занимал Дмитрий Медведев), Москва отправила на Южные Курилы батальон танков Т-80 и зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1».

В 2012-м началось строительство двух новых военных городков и отапливаемых складов для техники на Итурупе и Кунашире. Серьезным шагом к повышению обороноспособности островов стало разворачивание в 2016-м на Кунашире дивизиона противокорабельных комплексов «Бал», а на Итурупе – дивизиона «Бастионов».

Это сделало практически невозможной высадку на островах морского десанта: ведь «Бастионы» уничтожают вражеские корабли на дистанции до 300 км, а «Балы», хоть и имеют меньший радиус поражения (порядка 120 км), способны обрушить на противника настоящий шквал ракет (одна батарея за несколько минут выпускает 32 ракеты Х-35Э)

Следующим логичным шагом было бы размещение на Курилах ЗРК С-400. Разговоры об этом ведутся с 2016 года, однако до реализации этих планов дело пока не дошло. Тем не менее, Восточный военный округ постепенно насыщается этими системами; в частности, осенью 2018-го на «Триумфы» был переведен полк ПВО, дислоцированный под Хабаровском.

В прошлом году Россия наглядно продемонстрировала, что Дальний Восток для нас – не такой уж и дальний: в стратегических учениях «Восток-2018» были задействованы 300 тысяч солдат и офицеров, около одной тысячи боевых самолетов и вертолетов, десятки тысяч единиц бронетехники. Для Японии, общая численность вооруженных сил которой составляет чуть меньше 248 тысяч человек, а авиация насчитывает всего 700 самолетов и вертолетов, эти учения, без сомнения, стали холодным душем.

Могут ли японский флот и армия в нынешних условиях осуществить оккупацию южных Курил? Теоретически – да, но очень дорогой ценой. И чем дольше японцы будут медлить, покупая американские конвертопланы и модернизируя вертолетоносцы, тем с более мощной обороной им придется иметь дело

Расчет российских военных прост: создать на островах группировку такого состава и численности, которая сможет отразить первую волну наступления и продержаться до подхода подмоги с большой земли. И судя по тому, с какой скоростью регион насыщается современной техникой и военной инфраструктурой – мы выигрываем эту гонку.

Третья русско-японская, как это будет?

Исторический опыт показывает, что все войны японцы начинают с внезапного нокаутирующего удара по противнику. Сокрушительную мощь таких атак в разное время испытали на себе Российская империя, США, Великобритания. В случае начала новой войны наши соседи, скорее всего, останутся верны себе и постараются в первые часы нанести максимальный ущерб российскому флоту и сухопутным соединениям, захватив острова, чтобы потом как можно скорее остановить конфликт и перейти к переговорам с позиции «как есть».

В стратегическом плане расчет будет делаться на то, что Россия не решится на полномасштабную войну с применением ядерного оружия, а также на поддержку и помощь США. Расчет этот вполне подкреплен реальными предпосылками: Япония может выдержать ограниченный ракетный удар, поскольку Токио не пожалел денег на создание двухэшелонной системы ПРО (примерно 350 пусковых комплексов наземной системы «Иджис»)

Также в стране постоянно находятся порядка 50 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в 130 пунктах, а в японских портах «прописался» 7-й флот США, также имеющий авиацию и средства ПРО/ПВО.

Однако если Москва решится действовать максимально жестко, с применением всех сил и средств, не обращая внимания на угрозы Вашингтона, Япония может оказаться в крайне тяжелом положении. Применение стратегической ракетоносной авиации, крылатых ракет «Калибр», межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками и новейшего гиперзвукового оружия, от которого не спасают никакие системы ПРО, поставит островное государство на край гибели.

Фактически, Россия и Япония в рамках будущего конфликта стоят перед разным масштабом рисков. Москва даже при худшем развитии событий рискует потерять стратегически важный регион, но не более. Япония же может полностью прекратить существование

Остается надеяться, что власти соседнего государства тоже понимают несоизмеримость потенциального «трофея» с уровнем угрозы, которую представляет для них возможный конфликт с Россией.

Автор: Виктория Фоменко