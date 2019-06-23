«Русский оккупант» ушёл. С деньгами
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«Русский оккупант» ушёл. С деньгами

Русофобия должна стать слишком дорогим удовольствием

Если бы за самые опрометчивые действия властей выдавали какую-нибудь премию, а-ля Дарвина, например, то в этом году первое место точно досталось бы Грузии. Поссориться с Россией в разгар курортного сезона, при условии, что главную кассу делают именно россияне – это вам не лобио кушать. И отдельное гран-при за креатив одного из грузинских ресторанов, поднять стоимость обслуживания для русскоязычных на 20%.

Доигрались. Оккупант ушёл, забрав из грузинской экономики деньги своих туристов: с пятницы полёты из России в эту страну запрещены, а туроператорам рекомендовано не продавать туда путёвки.

Как, по-вашему, должна вести себя страна, которая только что лишилась существенного турпотока из соседней державы? Наверное, извиниться. Пообещать все возможные и невозможные гарантии безопасности для туристов. Назвать русофобскую истерию у стен собственного парламента досадным недоразумением. Всё, что угодно, чтобы соседи забыли об этом инциденте, и не променяли солнечные пляжи Батуми на что-то ещё, благо выбор огромен.

Что делает Грузия? Устами президента обвиняет Россию в организации русофобских (!!!) беспорядков. Голосом политиков продолжает причитать об оскорблении, нанесённом штанами российского политика не в том кресле. Куда его сами же грузины и посадили. А после чёткого и быстрого ответа от Владимира Путина, заламывает руки и вопрошает: «а нас-то за що?» Туристы, вы приезжайте, приезжайте, ведь вы так любите Грузию, а политики разберутся, заявила президент Саломе Зурабишвили.

Нет, «дорогая» Саломе. Больше не любим.

Любили, по старой памяти – Мимино, хванчкара, боржоми, золотые времена СССР, вот это вот всё. Но вы сами помогли нам снять розовые очки с глаз.

Даже маленькая «победоносная война», затеянная вашим президентом Саакашвили, не разрушила эту ностальгическую любовь. Мы продолжали ездить любоваться тихими улочками Тбилиси, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между нашими странами. Ну правда: Саакашвили давно ушёл, а любовь между грузинами и русскими – она ведь навсегда. И мы верили, что это взаимно.

Мы ошибались, а вы нагло врали нам в лицо, щедро сдабривая свою ненависть чачей. А мы пили и верили – здесь русских туристов любят, нам рады.

Вам нужны были лишь наши деньги. Но и в них, похоже, надобность отпала. Деньги-то русские. «Оккупантские». Ладно…

И кто-то ведь возразит: это всё грязные происки политиков. Люди-то, простые грузинские люди, они-то при чём? Зачем их наказывать?

А затем. Что именно при бездействии этих самых милых, замечательных и таких гостеприимных людей на прошлой неделе в Тбилиси плевали в российские флаги. Выкрикивали в адрес России оскорбления. Плакатики русофобские, опять-таки – интернет всё помнит. И русскому туристу, даже самому аполитичному, теперь всё сложнее наслаждаться улочками грузинской столицы, держа в памяти кадры новостных хроник.

И Саакашвили не с Луны свалился. И сделал в 2008 году ровно то, о чём вы в глубине души мечтали.

Так что прав наш президент. Наказать нужно. Всю страну. Не только политиков. Иначе как-то странно выходит: народ, мол, хороший, и Россию любит, да только вот политики в этой стране год из года соревнуются в том, кто из них больший русофоб.

Русофобия – дорогое удовольствие. И Россия должна сделать всё, чтобы каждая маленькая и гордая страна по периметру знала: ненавидеть Россию можно, если очень хочется.

Но - за свой счёт.

Теги:
Места: Грузия
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